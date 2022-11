Renaud Perrin expose «Jukebox boîtes» au Vecteur jusqu’au 27 janvier: une promenade dans l’architecture carolo

Des années 30 à 70, le jukebox était le roi des bars, animant cafés, restaurants et dancing rooms. Cette « boîte magique » passait automatiquement de la musique en y introduisant une pièce. L’époque de l’âge d’or du distributeur mythique est aujourd’hui révolue, mais le jukebox, chargé de nombreux symboles et références culturelles, est devenu légendaire.

Une ambiance nostalgique

Le tout est très coloré. L’artiste jette des ponts entre la peinture et l’architecture. Les peintures de grande dimension reprennent chacune un élément architectural de Charleroi, en lien avec les sons et la musique. On peut reconnaître par exemple la salle de concert du Rockerill, dans les anciennes forges de la Providence, ou encore les usines sidérurgiques de Riva/Thy Marcinelle.