Les anciens thermes de Spa sur un timbre officiel de la poste

On notera que ce n’est pas la première fois que Spa figure sur un timbre. À notre connaissance ce sera le troisième timbre qui mettra à l’honneur la ville. Le premier en 1929 représentait la promenade d’Orléans. En 1968, pour deux francs on pouvait acheter un timbre qui représentait déjà les thermes avec en prime le perron. Des informations que l’on peut lire sur le site du magazine Réalités.

L’échevin du Tourisme, Nicolas Tefnin, est immensément fier de cette nouvelle. « C’est la preuve qu’on n’est pas ignoré. On fait bien de croire en notre ville et visiblement on n’est pas les seuls. »