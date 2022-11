«Vous avez pris du poids»: la question d’un journaliste marocain qui irrite Eden Hazard

Comme à son habitude, Eden Hazard est apparu détendu face aux journalistes à la veille du duel contre le Maroc. Il a tout de même été surpris par une question, ou plutôt un commentaire, d’un journaliste marocain.

S’exprimant en arabe, le journaliste dit : « On constate que vous avez pris du poids. Est-ce problématique pour votre jeu ? ». Un peu pris de court face à cette remarque, Hazard répond avec beaucoup de calme, mais le visage très fermé. « Ce n’est pas vrai », lance le capitaine des Diables. « Mon poids est stable et je n’ai rien à dire là-dessus. Je travaille pour être prêt et c’est le plus important. »

Par ailleurs, le journaliste en question a ensuite demandé un selfie avec Hazard, ce que le joueur du Real a poliment refusé.