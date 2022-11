«On est envahi par de la m***** et des gens qui veulent être connus, mais connus de rien! Ils n’ont pas de talent»: un professeur de la «Star Academy» pousse un gros coup de gueule

Alors qu’il ne reste plus qu’Anisha, Enola, Louis et Léa en compétition, les Star académiciens ont-ils été trop « studieux », au point d’en avoir oublié de vivre pleinement leur aventure au mythique château de Dammarie-les-Lys ? « Moi, je trouve pas », défend leur professeur de danse, Yanis Marshall. « Il y a des profils qui ont fait beaucoup plus rire et qui étaient beaucoup plus téléréalité que d’autres. Je pense à Léa, qui nous a quand même éclatés à pas mal de reprises ! J’ai aussi adoré la personnalité de Julien, sans qui ça n’aurait pas été la même Star Ac, pour être honnête. Après, c’est vrai qu’il y en avait qui étaient plus sérieux… mais même dans le sérieux d’Enola, il y a de l’humour. »