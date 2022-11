À la vie comme à la scène, Eden Hazard ne change pas. Ne ressentant pas la pression devant un stade de 80.000 personnes, il n’est guère plus impressionné face au feu nourri des questions de la presse du monde entier. À la veille du match entre la Belgique et le Maroc – un succès sera synonyme de qualification en huitièmes de finale pour les Diables –, le capitaine des Diables a été désigné pour la traditionnelle conférence de presse.

Main dans la poche en arrivant et franc sourire en guise de réaction à l’une ou l’autre question – hormis lorsqu’un journaliste marocain a suggéré qu’il était gros avant de lui demander un « selfie » refusé par Hazard –, le joueur du Real Madrid s’est prêté au jeu des questions/réponses.

En français, en anglais et en espagnol. Et surtout avec la franchise qu’on lui connaît. « On avait de meilleures chances de gagner le Mondial il y a quatre ans en Russie », avance-t-il. « On était tout simplement une meilleure équipe. Après, je pense qu’on a encore nos chances durant ce tournoi. On a de la qualité et de l’expérience dans le groupe, on a le meilleur gardien du monde avec Thibaut, l’un des meilleurs milieux de terrain du monde avec Kevin et quelques très bons attaquants. »