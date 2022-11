«Animal Farm» au Théâtre royal du Parc: un conte musical terriblement d’actualité

Thierry Debroux et Ammenuelle Lamberts adaptent une œuvre de Georges Orwell, « Animal Farm », publiée en 1945 et qui résonne tristement avec l’actualité internationale (guerre en Ukraine, crise de l’énergie…).

Vaches, cochons, chèvres, chevaux, chats, moutons… Le résultat est saisissant. Les costumes et les masques d’une dizaine de comédiens emportent le public du Théâtre du Parc dans une ferme où les animaux se sont révoltés et ont chassé les hommes. Sauf que la nouvelle société n’est pas meilleure que l’ancienne.

« Lorsqu’avec le Théâtre de l’Eveil (Béatrix Ferauge et Guy Pion) nous avons décidé de monter ce spectacle, nous ne pensions pas qu’avec Vladimir Poutine, nous allions assister, à nos portes, aux conséquences tragiques d’un rapport obsessionnel au pouvoir », confie Thierry Debroux. « Comme pour ‘1984’, ce spectacle s’adressera au plus grand nombre. Le génie d’Orwell c’est de raconter des choses terribles à travers un conte, une fable accessible à tous. »

Emmanuelle Lamberts et Thierry Debroux offrent une adaptation familiale est créant un spectacle musical. « C’est Laurent Beumier (qui a signé aussi la musique originale du ‘Noël de M. Scrooge’, de ‘1984’ et récemment de ‘Notre-Dame de Paris’) qui a composé la musique et c’est Emmanuelle Lamberts qui coréalise le spectacle et assure les chorégraphies », précise Thierry Debroux.