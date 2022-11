«Ton orthographe n’est pas top»: Eden Hazard répond aux questions des supporters des Diables… et se permet de recadrer gentiment un fan (vidéo)

Eden Hazard respire la bonne humeur au Qatar ! À la veille du match contre le Maroc, le capitaine des Diables rouges a répondu aux questions des fans avec le compte Instagram des Diables. Et après avoir notamment fait l’éloge de Braine-le-Comte, sa ville natale, il s’est permis de recadrer gentiment un fan. La raison ? Une faute d’orthographe qui lui a sauté aux yeux lorsque le fan en question lui a demandé s’il était « près » (et non prêt) pour le match contre le Maroc.

« Alors, déjà, juste pour te dire que prêt, ça ne s’écrit pas comme ça, donc ton orthographe, c’est pas top », a souri Eden Hazard. « Mais on sera prêts demain ».