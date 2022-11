Le parti au pouvoir en Slovénie quitte Twitter pour limiter fausses nouvelles et haine

« Compte tenu du comportement et des annonces du nouveau propriétaire et de la direction de Twitter, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils ouvrent davantage ses portes à la communication indécente et aux discours de haine », a déclaré samedi GS dans un communiqué en référence à la récente prise de contrôle de la plateforme par le milliardaire Elon Musk.

Le GS, parti du Premier ministre libéral Robert Golob, a remporté les élections législatives d’avril avec un programme qui promettait de restaurer la décence en politique et de renforcer l’État de droit sapé par l’ancien Premier ministre conservateur Janez Jansa.