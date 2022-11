Tournaisis: les produits des Fins Gourmets servis sur un plateau

Chaque année, le Jury des Fins Gourmets des Plaines Scarpe-Escaut récompense le savoir-faire des producteurs et la qualité de leurs produits. Afin d’en faire profiter le public, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut propose un plateau composé des produits des Fins Gourmets édition 2023. Sont sélectionnés et réunis dans un même colis, fromages, charcuteries, bières et pain, parmi les mieux cotés ces deux dernières

Les plateaux existent en version pour deux ou quatre personnes. Ils sont à retirer les 9 ou 16 décembre, à partir de 12h dans différents lieux de dépôts (Tournai, Péruwelz, Antoing...). Il est indispensable de réserver son plateau au plus tard le 5 décembre à 16h ou le 12 décembre à 16h. Plateau pour deux personnes (25,90€) et pour quatre personnes (45,90€).