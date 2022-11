La maison de jeunes La Ruche de Mouscron organise son marché de Noël, suivi d’un… bœuf de Noël

Très active tout au long de l’année, la vie associative mouscronnoise ne ralentit pas le rythme à l’approche des Fêtes. Que du contraire même, puisque c’est l’effervescence du côté de La Ruche, où éducateurs, professeurs et jeunes préparent activement leur marché de Noël annuel.

Au chaud, « entre les murs de la maison de jeunes qui sera d’ailleurs décorée par ceux-ci, nous accueillerons en effet les proches de la MJ tout comme le grand public le samedi 10/12 prochain » détaille Victor Vandenbrouck, organisateur. « Cela se passera entre 14h et 18h, avec une visite d’un homme en costume rouge et barbe blanche de 16h à 17h. Le fruit d’un travail d’équipe, puisque les jeunes s’occupent du montage, de la déco de Noël, et du service au bar le jour J, où l’on retrouvera le traditionnel vin chaud, mais aussi du chocolat chaud, des gaufres maison, etc. Les bénéfices de cette partie-là serviront à de futures activités et sorties de la MJ. Nous accueillerons aussi une quinzaine d’artisans locaux, parmi lesquels on trouvera de la déco, des bougies, des lampes, des créations, des huiles essentielles. »