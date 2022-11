La ministre Désir présente à Tournai pour honorer les Co’Kain

Le bourgmestre a souhaité mette en lumière l’école fondamentale spécialisée Les Co’Kain qui a été distinguée lors du prix Reine Paola pour l’enseignement. Dans le cadre de la perspective d’une journée au parc Pairi Daiza, Pascale Op de Beeck, Corinne Durieux, Laetitia Hosselet, Alice Videbien et France Vandamme ont fait réaliser deux robots pédagogiques nommés « Ozobot » et « Thymio ».

Ce projet qui allie programmation et éveil scientifique a plusieurs ambitions : développer chez les élèves les bases de la démarche scientifique, introduire de manière simple les notions de codage et de pensée algorithmique et susciter la créativité. Grâce à cette technique utilisée aux Co’Kain, les apprenants peuvent acquérir plusieurs compétences qui leur serviront dans leur vie telles que la curiosité, la créativité, la rigueur, l’esprit critique, l’habileté manuelle, la mémorisation ou encore la collaboration.