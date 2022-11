Noces d’or à Wasmes: Catena et Rosario ont craqué l’un pour l’autre au premier regard

Leurs regards se sont croisés

C’est en rendant visite en Sicile à ses grands-parents en 1972 que le regard de Catena a croisé celui de Rosario. « Elle était tellement belle, nous dit avec un trémolo dans la voix Rosario que je suis tombé amoureux d’elle. J’ai fait tout mon possible pour vite l’épouser. Très vite on s’est bien entendu ». « J’avoue que moi aussi j’ai craqué pour Rosario, nous précise Catena. Quand je suis retournée en Belgique, on a communiqué par lettres mais après deux mois, je suis retournée en Sicile pour l’épouser. On ne pouvait plus attendre. Rosario avait 16 ans et moi 14 ».