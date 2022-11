Eden Hazard ne s’inquiète pas pour la défense des Diables: «Nos défenseurs sont lents mais ils le savent»

Outre son cas personnel, il a également été question de l’adversaire de dimanche durant la conférence de presse d’Eden Hazard ce samedi. « Ils ont une bonne équipe avec des joueurs capables de faire la différence, affirme-t-il. « On a regardé le premier match. Ils auraient pu gagner contre la Croatie. Ce sera un match compliqué comme contre le Canada. À nous de bien commencer la rencontre. »

Et de réaliser un meilleur contenu. « Face au Canada, on a eu peur de faire certaines passes », explique le Madrilène. « Comme face au Panama en 2018 où la première période n’était pas bonne, c’est une question de stress du premier match. Je suis confiant parce qu’on a de bons joueurs de ballon comme Kevin et Youri. »

Même la question de la défense ne semble pas empêcher Eden Hazard de dormir. « Nos défenseurs ne sont pas les plus rapides mais ils savent », pointe le capitaine à moitié sérieux, à moitié blagueur. « C’est un problème que nous devons gérer collectivement et pas seulement via les défenseurs centraux. »