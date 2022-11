«À Charleroi, j’ai remarqué le Marsupilami», Issa Doumbia était au Cultura de Châtelineau ce samedi matin

Décontracté, blagueur et très liant : Issa Doumbia se présentait devant ses admirateurs au magasin Cultura tel qu’on le voit à travers le petit écran. Ce n’est pas la première fois que l’humoriste venait dans la région. Il y a quelques années, l’amuseur public avait fait déjà plier le public en deux avec son spectacle : « Première consultation » au Comédie Centrale. « Je ne connais pas vraiment Charleroi, mais ce qui m’avait marqué alors, c’était la statue du Marsupilami ! » signale-t-il.

Samedi matin, une longue file se formait devant le stand où il se prêtait volontiers au jeu des selfies et à la dédicace de l’album BD : « Le petit Issa », en compagnie de la co-scénariste Jeanne Degois et du dessinateur Liroy. Parmi les fans : Angélique de Sambreville : « Mon fils Yanis (11 ans) et moi adorons Issa, que ce soit dans la série « Nos chers voisins » ou dans les émissions d’Arthur ou de Cyril Hanouna. Nous nous réjouissons de le voir bientôt dans Astérix ! Étant un peu ronde moi-même, je trouve formidable qu’Issa (qui a perdu tout de même 35 kg !) ait pu, en plus de sa dyslexie, construire sa personnalité et devenir qui il est ».