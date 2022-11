Deux sœurs, deux héroïnes à retrouver dans « Les nageuses » sur Netflix

En 2015, les sœurs Sarah et Yusra Mardini quittent la Syrie pour se rendre au Liban, puis en Turquie, pour ensuite atteindre la Grèce. Un long périple au cours duquel elles feront preuve d’une force insoupçonnée et d’un courage exemplaire: alors que le moteur de leur canot lâche en pleine mer, elles plongent tête la première et corde à la taille pour empêcher leur embarcation de couler et sauver les autres âmes du voyage. Un an plus tard… Yusra concourra aux Jeux olympiques de Rio. Un récit puissant et profondément inspirant.

Drame boulversant, tiré d’une histoire vraie, « Les nageuses » est adapté par Sally El Hosaini. Les deux soeurs sont jouées par Nathalie Issa et Manal Issa. Malgré un sujet sensible, la réalisation évite de montrer des plans trop durs, permettant au film d’être accessible à un public large.