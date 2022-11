Terrible nouvelle en pleine Coupe du monde au Qatar: Kevin décède après le match de son équipe, «nous sommes tous dévastés»

Le football gallois est en deuil après le décès d’un supporter des Dragons, qui était avec son fils au Qatar à l’occasion du Mondial 2022. Kevin Davies, 62 ans, serait décédé après avoir été conduit à l’hôpital Général Hamad de Doha pour un problème de santé, après le match perdu par le pays de Galles contre l’Iran (0-2).

Le supporter n’a pas assisté au match au stade, resté à son appartement alors qu’il se sentait mal. Paul Corkrey, de l’association des supporters gallois, a rendu hommage à Kevin Davies. « Il était un membre du Red Wall et nous sommes tous dévastés pour lui et sa famille. Nous sommes une grande famille, et nous avons perdu l’un de nos membres aujourd’hui. »

L’ambassade britannique, les autorités qataries, la fédération galloise de football (FAW) et une compagnie de voyage travaillent de concert pour faciliter le retour de son fils au pays. La FAW a également formulé ses condoléances par l’intermédiaire de son président, Noel Mooney.

Plus de 2.500 supporters du pays de Galles seraient présents au Qatar pour y soutenir leur équipe qui n’a plus disputé la Coupe du monde depuis 64 ans.