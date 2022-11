Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que peut-on faire un vendredi soir ? Bien des choses, ce 25 novembre à la TV il y avait par exemple un alléchant Angleterre – USA en phase de poule du Mondial. À Spa se tenait un salon du vin dont on nous a dit le plus grand bien. Le député Charles Gardier a décidé de passer sa soirée au restaurant. Il n’était pas occupé à manger du caviar et à boire des coups puisqu’il travaillait. L’élu MR était serveur d’un soir à la Cour de la Reine.