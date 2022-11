Danielle en a ras-le-bol de Proximus: «Nous payons notre abonnement depuis 25 ans mais nous sommes toujours confrontés au même problème»

Daniëlle habite la petite commune de Fourons, dans la province de Limbourg. Depuis la fin des années 90, elle est cliente chez Proximus pour son abonnement téléphonique. Pourtant, depuis octobre 2021, la relation est devenue plus compliquée entre la cliente et l’opérateur. La raison? Elle n’est plus joignable lorsqu’elle se trouve dans son village. Et elle n’est pas la seule

«Depuis lors, dans la région, nous sommes le plus souvent injoignables. Les personnes qui nous appellent sont immédiatement dirigées vers notre boîte vocale. Si nous sommes en dehors de Fourons, nous ne rencontrons aucun problème », explique-t-elle au Belang van Limburg. Elle déplore l’inaction de Proximus: « Nous sommes maintenant un an après notre premier rapport et nous sommes toujours confrontés au même problème (…) Nous payons soigneusement notre abonnement depuis 25 ans, mais nous ne recevons rien ».