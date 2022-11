La révolution est en marche pour Aldi et ses clients: «Nous allons désormais nous appuyer sur ces résultats et développer davantage le concept»

Rappelons d’abord l’originalité de ce magasin automatique : grâce à plusieurs capteurs (475) et balances (450), les clients n’ont plus besoin de passer à la caisse pour payer ses courses puisque tout se fait sur son smartphone. Grâce à une application, celui-ci se connecte à son compte dans lequel il aura au préalable associé une carte de paiement, présente son QR à la borne d’identification à l’entrée du magasin et sera ensuite suivi tout au long des courses par les capteurs. Cela va détecter automatiquement les articles qu’il achète.

Et si Aldi n’a pas encore de rapports définitifs sur les résultats du Shop&Go d’Utrecht, « les premiers résultats sont prometteurs », indique à Gondola Sinanudin Omerhodzic, chief technology officer chez Aldi Nord. Raison pour laquelle, l’objectif est désormais de multiplier les magasins du genre. « Nous allons désormais nous appuyer sur ces résultats et développer davantage le concept ‘Aldi Shop&Go’ et la technologie de pointe qui le sous-tend. Pour mener avec succès le retail discount vers le futur, la technologie et le business doivent aller de pair. »