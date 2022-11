«Star Academy»: voici le programme de la finale, ce soir à 22h sur TF1

Alors qu’il faudra attendre 22h pour découvrir le dernier prime de la « Star Academy », le programme de la finale est déjà connu. Le prime sera divisé en deux, comme l’a révélé Lucie Bernardoni dans la quotidienne de mardi dernier. « Pour la première partie, vous chanterez aux côtés d’un artiste et vous chanterez également lors d’une battle à quatre », indiquait la répétitrice et ancienne candidate. « À l’issue de cette première partie, les deux élèves qui auront récolté plus de votes du public seront sélectionnés par la finale des finales. »

Il restera deux morceaux aux deux derniers candidats pour se départager : l’un sera chanté en solo, alors que l’autre sera interprété en duo. Les deux finalistes pourront également profiter des derniers instants de l’émission pour chanter avec Robbie Williams. L’artiste britannique est le parrain de la saison.