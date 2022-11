Double mauvaise suprise pour une Belge au moment de recevoir sa commande: «J’ai dû payer 21 euros en plus pour recevoir mon colis... mais ce n’était pas ce que j’avais commandé»

Marijke Ory n’est pas la plus grande adepte des achats en ligne. La Belge, habitante de Borgloon dans le Limbourg, n’est cependant jamais contre une bonne affaire. Elle est donc à l’affût des moyens pour économiser de l’énergie. Dernière solution en date trouvée, une housse de couette polaire bien chaude pour se rechauffer cet hiver sans allumer le chauffage.

C’est au travers d’une publicité Facebook qu’elle a découvert le produit. Elle a donc craqué. « J'ai payé 35 euros le 18 octobre et j'ai immédiatement reçu un message en retour : ‘Merci pour votre commande, elle a été envoyé’ », explique-t-elle au Nieuwsblad. Et effectivement, trois semaines plus tard, Bpost annonce à Marijke qu’un colis va lui être livré. « Mais pour le recevoir, je devais d'abord payer 21 euros de droits d'importation. »