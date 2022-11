Nouveau drame familial en Belgique: tout le quartier est sous le choc, «c’est épouvantable ce qui s’est passé»

Hilde a étouffé son mari Jo D., infirme, dans son lit avant de vraisemblablement tenter de se suicider, rapportait vendredi le parquet de Flandre occidentale (section de Courtrai). Le couple a été retrouvé au lit mercredi. L’homme était décédé et la femme était très étourdie. Elle a été transférée vers les urgences du centre hospitalier AZ Groeninge.

La nouvelle a plongé le quartier dans lequel vivait le couple dans l’horreur. « La vie de Jo a été bouleversée l’année dernière lorsqu’il a fait son AVC et tout a également changé pour Hilde. Celui qui avait l’intention de s’occuper d’elle le plus longtemps possible est soudainement devenu lui-même dans le besoin. C’est épouvantable ce qui s’est passé », confie un voisin au Laatse Nieuws.