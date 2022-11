Bougies au parfum tiramisu, brioche beurrée ou chocolat chaud: Baba, une Estinnoise qui va vous faire fondre au Marché de Noël de Binche

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À l’occasion de son Marché de Noël, Binche a décidé de miser sur l’inventivité des artisans pour créer la magie des fêtes sur sa Grand-Place. À côté des chalets dédiés au boire et au manger, il y aura ceux qui regorgeront d’idées très originales pour les cadeaux de fin d’année.

Barbara Delizée alias Baba: créatrice d’atmosphères. - David Claes

Notre coup de coeur va à Baba’s Candle alias Barbara Delizée. Cette dernière propose un article qui risque d’être très en vogue à l’heure de la restriction énergétique: exit les coûteuses illuminations électriques ! Et si on créait l’ambiance à l’aide de la douce lumière de candles de cire diffusant des parfums so Christmas ?