Depuis fin septembre, moment où la nouvelle tant redoutée avait été confirmée, ce moment était très attendu. « Des examens complémentaires ont eu lieu en Belgique cette semaine afin de déterminer la cause de son décès. La célébration d’hommage à Natacha aura lieu mercredi 30 novembre à Linkebeek. Elle sera retransmise en direct sur Youtube : https ://youtu.be/KMMqHHBfjh4 », indique Eric et Sabine.

Ce sont Eric et Sabine, les parents de Natacha, qui ont annoncé la nouvelle ce samedi sur Facebook. Après de longues semaines d’attente, ils ont pu ramener le corps de leur fille en Belgique cette semaine. « Après 8 mois de recherches et encore 2 longs mois d’attente, nous avons enfin ramené notre fille chez nous ce lundi 21 novembre », écrit le couple.

« La disparition de Natacha, son histoire, notre histoire, a été suivie par des millions de personnes en Belgique, au Pérou et dans le monde. Elle a bouleversé les jeunes qui comme elle ont soif de liberté, de voyage, de réalisation de soi. Elle a montré l’exemple aux parents qui ont admiré la force de notre amour qui nous a fait traverser les océans et les montagnes pour rechercher notre fille.

Nous n’étions pas seuls. Cette longue quête et ce difficile combat, nous les avons menés tous ensemble. Votre soutien moral, vos encouragements, vos messages, votre soutien financier, votre générosité et votre solidarité nous ont donné cette force et ce courage d’aller jusqu’au bout pour retrouver Natacha.

Nous avons un mot à vous dire du fond du cœur : MERCI.

Nous tenons aussi à remercier les Autorités, les policiers, les secouristes et toutes les personnes qui ont participé aux recherches et nous ont accompagnés dans notre quête. Leurs efforts ont été exceptionnels, tant en Belgique qu’au Pérou.

Un hommage à Natacha sera rendu sur le site www.lookingfornatacha.com. Des extraits de la cérémonie de mercredi, des photos, des textes, des musiques y seront disponibles. Si vous souhaitez lui rendre hommage, nous vous invitons à nous envoyer vos attentions par email à l’adresse suivante : natachacolca@gmail.com.

Notre peine est immense et le plus difficile reste à venir : apprendre à vivre sans Natacha, mais les liens d’amour qui nous unissent resteront éternels.

Eric et Sabine de Crombrugghe »