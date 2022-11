Argentine – Mexique: Lionel Messi débloque la marque et ouvre le score pour les Argentins (1-0, direct)

L’Argentine affronte le Mexique ce samedi dans le Groupe C. Les coéquipiers de Lionel Messi n’ont déjà plus droit à l’erreur après leur défaite contre l’Arabie saoudite pour le premier match. En cas de défaite, l’Argentine sera éliminée de la Coupe du monde. Le Mexique, après son nul contre la Pologne, doit également, se relancer dans ce groupe C.

Les compositions

Argentine : Emiliano Martínez – Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña – De Paul, Guido Rodríguez, Mac Allister – Messi, Lautaro, Di Maria.

Mexique : Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera, Alvarez, Chavez – Lozano, Martin, Vega.

Le direct commenté

Le classement