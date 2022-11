«Vous avez une grande bouche»: la presse croate dézingue le sélectionneur canadien après ses propos polémiques

La Belgique affronte le Maroc ce dimanche lors de la 2ème journée du Groupe F à la Coupe du monde et dans le même groupe, la Croatie et le Canada s’opposent. Les médias croates ont assez mal pris les déclarations du sélectionneur canadien John Herman.

Après la défaite des Canadiens contre la Belgique, John Herman a déclaré : « Je leur ai dit (à ses joueurs) qu’ils sont à leur place et que nous allons nous retrousser les manches et sortir la Croatie. C’est aussi simple que ça. »

Rapidement, les médias croates sont revenus sur ces déclarations qui ne se sont pas passées. Le site Vecernj juste des déclarations comme « inappropriées ». Le média ajoute : « Les Croates sont toujours les grands favoris et les vice-champions du monde en titre. Deux honneurs dont les Canadiens ne peuvent que rêver ».

Le 24 Sata, un des plus grands quotidiens croates, a réalisé un photomontage de John Hermand où le sélectionneur est complètement nu : « Vous avez une grande bouche, avez-vous. ? »

Majer : « Cela va nous motiver » » C’est amusant, a commenté le défenseur canadien Alistair Johnston pour qui il est normal que la tension monte avant un match entre deux équipes qui n’ont pas gagné leur premier match. Cela met un peu de piment. On affronte une équipe incroyablement talentueuse et qui n’a pas besoin de motivation supplémentaire. »

Interrogé sur des déclarations, John Herdman s’est défendu : « On dit ce genre de chose dans le feu de l’action, oui j’ai dit cela. Je ne m’adressais pas directement au peuple croate ou à leur équipe nationale. Je sais très bien où on se situe sur la scène internationale. Je ne veux pas manquer de respect au peuple croate mais c’est un état d’esprit que le Canada doit avoir si on veut obtenir les trois points contre l’une des meilleures équipes du monde »