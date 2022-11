Corpo Centre Mons Borinage: voici les résumés de tous les matches de la D1 à la D3

DIVISION 1

FC YANKEE-LA MONTOISE 0-0

Dans la première joute, les Yankees ont raté un penalty ! Les occasions étaient là mais pas la finition que pour finir, les Yankees se marchaient sur les pieds… Les Montois ont empoché un bon point alors que les locaux ont terminé le match à dix pour blessure.

EVH-JURBISE/A 5-0

EVH a été tout de suite très appliqué et au repos, le match était plié. Trois buts en première période, les Manageois n’avaient plus rien à craindre. Jurbise devra revoir ses copies pour faire mieux face à Boca Manage. Les buteurs : Payen (2), Arcoli, Bastien et Carlier.

BOCA MANAGE-FC ACLI 2/A 1-0

Petite victoire mais combien importante de Boca Manage qui se repositionne dans le top 3. Tout le match a été partagé et animé, les deux équipes se montrèrent plus offensives en seconde période et l’unique but de la partie tombait à la 43e minute de jeu par Nicolas Verheyen : 1-0.

SP BAUDOUR-AS LA BOUVERIE 2-0

Troisième victoire consécutive pour le SP Baudour qui s’est donné un bon bol d’oxygène ! Baudour a dirigé les opérations en maître de cérémonie et a inscrit un but par mi-temps par Engerra Deleuze et Kévin Lecocq : 2-0. À noter encore qu’Ali (Baudour) a été blessé au niveau du genou et a été embarqué à l’hôpital…

DYNAMO-TURATI remis

Comme le terrain rue Irma Fievez à Havré était indisponible, le Dynamo a demandé un report du match, il se jouera le samedi 10 décembre 2022.

SPARTAC-FC RHODIENS 1-4

Le Spartac a joué dans un bon état d’esprit mais n’a pas pu faire grand-chose face au leader qui devait se réhabiliter suite à sa défaite face à La Montoise. Au repos, le marquoir affichait 0-2 et passait ensuite à 0-4. À la 65e minute de jeu, Di Zinno sauvait l’honneur pour les couleurs locales.

DIVISION 2

HAININ/A-HOLCIM 1-1

En première mi-temps, les occasions se multipliaient dans les deux camps sans pouvoir les concrétiser : 0-0 était le score au repos. Hainin entamait très mal la seconde période en encaissant sur pénalty à la 42e minute de jeu : 0-1. Le leader ne réalisait pas le break et, la suite était plus favorable aux locaux qui revenaient dans le match par Brandon Michel : Résultat logique.

JURBISE/B-WASMES 2-3

Wasmes a impressionné Jurbise qui une fois de plus s’est montré trop irrégulier. Wasmes s’est porté deux fois aux devants mais grâce à Lorenz Passagez et à un auto-goal, Jurbise est revenu au score : 2-2 (1-1 au repos). À la 56e minute de jeu, sur un contre, Wasmes faisait la différence. Jurbise a fait un bon match mais les circonstances ont fait pencher la balance du côté de Wasmes.

O’MALLEY’S-FC ALLIANCE 2-3

Bien en place, Alliance trouvait deux fois le chemin des filets avant la pause : 0-2. En seconde mi-temps, O’Malleys équilibrait mieux les échanges et réduisait l’écart à la 51e minute de jeu par Muneymana : 1-2. Ensuite, Alliance recreusait son avantage et à la 66e minute de jeu, Cheraoui fixait les chiffres à 2-3. Comme Holcim a été accroché à Hainin/A, le FC Alliance a retrouvé sa place de Co-leader (23 points).

AJAX EUGIES-ASF QUEVY 9-0

La réussite n’était toujours pas du côté de Quévy qui a débuté la partie au complet mais qui s’est retrouvé à neuf en seconde période en raison de 2 blessés ! Les Ajacides ont dominé toute la rencontre avec déjà 3 buts en première mi-temps. Les canonniers de ce week-end étaient : Triplé de Steven Buet, doublé de Christophe Bourlard, Pistone, Brabant (le vétéran), Kliche et Passager.

FC STREPYNOIS-ECAUSSINNES remis

En raison de l’indisponibilité du terrain du FC Strépynois, le match a été reporté au samedi 10 décembre 2022.

HAININ/B-CH SIRAULTOIS 0-3

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Hainin qui s’incline pour la huitième fois sur neuf sorties en championnat. D’entrée de jeu, les cheminots dominaient les duels et menaient sur le score de 2-0 au repos. Hainin se créa quelques occasions en seconde période sans pouvoir les concrétiser alors que les visiteurs inscrivaient leur troisième goal à la dernière minute de jeu.

DIVISION 3

MILANELLO-AMICAL TEAM 3-2

Dès la 2e minute de jeu, Rizzo envoyait les couleurs locales au commandement. Amical restait bien concentré et au quart d’heure, il revenait au score : 1-1. Ensuite, Milanello n’avait pas du mal à reprendre son avantage par Aklmatova et Brohé à la 42e minute de jeu sur pénalty : 3-1. À dix minutes du terme, Amical Team fixait l’ardoise à 3-2.

BORINA LOKOMOTIVA-UZZA CALCIO 1-5

À dix face à Uzza Calcio, le leader de la série, la partie s’avérait difficile pour le Borina. Pourtant, les locaux équilibraient les échanges et ils égalisaient même par Ayoub sur un magnifique service de Daniel Loiselet : 1-1 était le score au repos. En seconde mi-temps, la fatigue se faisait ressentir de plus en plus dans le camp visité permettant au leader de creuser son avantage à 1-5.

GALACTIC UNITED-MVC BOUSSU 2-4

La lanterne rouge a fait preuve de courage et s’est battue jusqu’au bout en espérant arracher la moitié de l’enjeu ! Boussu, plus adroit en zone de conclusion, a inscrit deux buts par mi-temps, score au repos : 2-1. Les buts du Galactic United ont été inscrits par Hugo Cambier (2).

Christian Dewit