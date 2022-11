Inauguration de la nouvelle salle de sports de l’EEPSIS: un outil polyvalent appelé à devenir aussi un pôle pour le handisport

En 2018, plusieurs communes de la région du Centre recevaient des subsides pour améliorer leurs infrastructures sportives. Soignies héritant de la plus grosse part, soit 1,14 millions d’€ de l’enveloppe totale de 2,37 millions € accordée pour le Hainaut.

Et ce, en vue de construire une nouvelle salle de sports susceptible d’accueillir des publics différents (clubs sportifs, écoliers, citoyens...). Le bâtiment a été érigé derrière l'Etablissement d'Enseignement Professionnel Secondaire Inférieur Spécialisé ( l’EEPSIS), à Horrues. Après un an de travaux, cette infrastructure construite selon les normes de basse énergie a ouvert ses portes en avril 2021. Soit un hall de 900 m² doté de trois vestiaires avec douches (dont un pour les arbitres), ds sanitaires, d’une buvette... Principal bénéficiaire de ce nouvel outil ( en plus des élèves de l’EEPSIS), le club de tennis de table de la Palette Neufvilles-Senne.