Alexander De Croo et Hadja Lahbib en Ukraine: «Notre coopération est fructueuse»

« Nous voyons la Russie cibler votre population et votre infrastructure énergétique afin de plonger votre peuple dans l’obscurité et le froid », a répondu le Premier ministre belge. « Alors aujourd’hui, en ces moments difficiles, il est important d’être là ».

« Nous faisons tout ce qui est possible pour y remédier avec nos partenaires », a-t-il assuré, avant d’évoquer l’initiative « Grain from Ukraine », visant à financer les exportations de céréales des ports ukrainiens vers le sud. La Belgique est le premier pays à se joindre à cette initiative, a-t-il ajouté.

Le président ukrainien a également souligné que la visite du chef de gouvernement belge intervenait à une « date très spéciale », à savoir le jour de la commémoration du « Holodomor » (littéralement, extermination par la faim), faisant référence à la Grande famine qui a sévi en Ukraine en 1932 et 1933 et reconnue comme l’un des grands génocides européens du XXe siècle. Cette famine avait décimé des millions de paysans ukrainiens.

Volodymyr Zelensky a remercié M. De Croo et la Belgique pour le soutien apporté à son pays. « Les négociations et notre coopération sont très fructueuses et vont dans l’intérêt de chacun », a-t-il déclaré.

« Quelqu’un qui connaît ses dossiers. Il était bien au courant de la coopération accordée à son pays par la Belgique. On sent aussi très bien qu’il a un réel don pour motiver sa population ».

À l’issue de la réunion entre le président ukrainien et les deux ministres belges, le Premier Alexander De Croo a décrit son interlocuteur comme un homme « chaleureux et déterminé ».

Un aide belge deprès de 260 millions

Mission réussie. - BELGA

Lors de l’entretien avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, notre Premier ministre a également donné des précisions sur l’aide fournie à l’Ukraine par la Belgique. « Nous continuerons à vous aider tant que cela sera nécessaire », a-t-il ponctué.

Au total, l’aide actuelle de la Belgique envers l’Ukraine se chiffre à près de 260 millions d’euros.

Depuis le début de la guerre, voici neuf mois, la Belgique a libéré un total de 221,7 millions d’euros en faveur de l’Ukraine :

– 145 millions d’euros d’appui militaire ;

– 76,7 millions d’euros d’aides civiles (59,7 millions d’euros d’aide humanitaire dont 9,8 millions d’euros via B-FAST, 6,4 millions d’euros pour les droits humains et la lutte contre l’impunité et 10,6 millions d’euros en faveur de la résilience et de la reconstruction).

– Le Conseil des ministres de ce vendredi a approuvé une enveloppe de 23,2 millions d’euros incluant notamment des fonds pour la reconstruction (ciblant les infrastructures et les services sociaux, et en priorité les hôpitaux), un vaste programme d’aide humanitaire via B-FAST, l’UNICEF (accès à l’eau, aux infrastructures d’hygiène et sanitaires, à la protection sociale et à l’alimentation) et le Programme alimentaire mondial (achat et transport de céréales vers les pays les plus vulnérables dans le cadre de « Grain from Ukraine »).

– La Belgique accueille actuellement 61.225 réfugiés de guerre ukrainiens enregistrés en vertu de la directive sur la protection temporaire.

Les aides supplémentaires sont accordées à l’occasion de cette visite :

– Aide hivernale de B-FAST comprenant notamment des générateurs, des trousses de premiers secours, des sacs de couchage, des sachets de soupe, du sel d’épandage pour les routes (470.000 €).

– Aide humanitaire via l’UNICEF dans le domaine de l’accès à l’eau, l’hygiène et les infrastructures sanitaires, la protection sociale et l’alimentation (9 millions d’euros).

– Aide à la relance et à la reconstruction : soutien à l’Organisation internationale pour les migrations pour la remise en service de 14 hôpitaux et d’infrastructures d’eau et de chauffage (10 millions d’euros).

– Projet de consolidation de la paix avec l’ONG Dobrobat pour la reconstruction d’écoles à Sumy et Chernihiv (400.000 €).

– Soutien à la numérisation des archives du ministre ukrainien des Affaires étrangères (50.000 €).

– Préservation et conservation des œuvres d’art avec le ministère ukrainien de la Culture (150.000 €).