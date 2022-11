Filip, de Bruges, a passé 100 jours à aider les sinistrés des inondations dans la vallée de la Vesdre: «Je reste convaincu qu’ils n’ont jamais reçu l’aide et le soutien des autorités»

Durant les 16 mois qui viennent de s’écouler, le Brugeois Filip Vanden Berghe a distribué des dizaines de milliers de colis aux sinistrés des inondations qui ont touché la région liégeoise le 14 et 15 juillet 2021. « Lorsque je me suis rendu pour la première fois dans la région le 24 juillet, honnêtement, je n’aurais jamais pensé que j’atteindrais finalement 100 jours complets. L’énorme appréciation et la reconnaissance des sinistrés pour tout ce que j’ai fait pour eux ont été ma plus grande motivation pour continuer aussi longtemps que possible. Ils apprécient beaucoup que j’aie continué à faire le trajet de Bruges à Liège pendant tous ces mois. Ils se rendent très bien compte que mon projet est très intensif physiquement et mentalement, car il y a les nombreux préparatifs logistiques, les déplacements de milliers de kilomètres et les centaines d’heures sur le terrain. Financièrement aussi, ce projet a impliqué un énorme investissement personnel avec mes propres économies car je n’ai aucun sponsor pour mon essence, mes séjours à l’hôtel et autres frais liés au projet de « Filip de Bruges ». Mais l’incroyable chaleur humaine que j’ai ressentie lors de toutes ces rencontres n’a pas de prix », explique le Brugeois qui est professeur de français dans un collège.

Profondément marqué

« La misère et les conséquences atroces de la catastrophe dans la vallée m’ont profondément affecté en tant qu’humain. De plus, je reste convaincu que les sinistrés n’ont jamais reçu l’aide et le soutien des autorités et instances compétentes auxquels ils avaient droit. Après tout ce que j’ai vu et tous les témoignages que j’ai entendus, je reste toujours convaincu que ces gens ont été abandonnés. En plus des dizaines de tonnes de nourriture et de matériel que j’ai distribuées, j’ai beaucoup écouté leurs histoires et j’ai essayé de les encourager car les traumatismes et le combat pour reprendre le fil de leur vie normale sont très durs. Lors de ma rencontre avec le Roi, j’ai aussi évoqué le sujet délicat du suicide car ces inondations ont entraîné des situations misérables et des souffrances cachées dont les politiques et le grand public ne sont pas conscients. Je considérais que c’était mon devoir envers mes amis sinistrés qui ont une place dans mon cœur », ajoute-t-il.