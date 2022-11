Une personne intoxiquée dans un incendie à Schaerbeek : «Éloignez vos chauffages d’appoints d’objets inflammables et veillez à leur stabilité.»

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans une maison de rangée sise, rue Auguste Snieders à Schaerbeek, en fin de journée ce samedi. Les habitants avait déjà évacué le bâtiment à l’arrivée des pompiers. Toutefois, un occupant a été intoxiqué par la fumée. Il a été transféré à l’hôpital et son état est rassurant. L’origine de l’incendie est accidentelle.

Selon le communiqué du porte-parole des pompiers de Bruxelles, deux autopompes et deux échelles ont été utilisées pour l’intervention. L’incendie était complètement développé au deuxième étage de la maison. Il est désormais complètement sinistré. Le reste de l’habitation a subi des dégâts à cause de l’eau et de la fumée.