Un demi milliard d’utilisateurs WhatsApp dans le monde piratés, dont des Belges: voici comment vous protéger

Dans notre pays, la proportion est même plus grand puisque cela concerne quasiment un numéro sur deux : 3.188.584 numéros exactement, soit plus d’un numéro sur deux !

Parmi les pays les plus touchés, on trouve l’Égypte (45 millions), l’Italie (35 millions) ou encore la France avec 19,8 millions de numéros « volés ».

Contactée, Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, est régulièrement confrontée à ce type de piratage, au mépris de ses conditions d’utilisation. Elle n’a pas encore réagi et aucune fuite de données n’a été déclarée par WhatsApp.

Impossible donc d’affirmer que WhatsApp ait été victime d’une « fuite ». Il est d’ailleurs possible que la base de données ait été constituée en effectuant du « scraping », selon Cybernews.

La méthode consiste à utiliser des outils et scripts pour mettre la main sur une grande quantité de données. La technique va « fouiller » et rassembler des données plus ou moins publiques et personnelles, dont celles issues de précédentes fuites, spams ou campagnes de phishing. Bien connue et plutôt courante, elle peut s’avérer efficace.

Le risque principal est évidemment que ce piratage à large échelle soit l’occasion pour les fraudeurs de se faire de l’argent via diverses fraudes, hameçonnage…

« Les pirates pourraient profiter d’une usurpation d’identité des contacts afin de se faire de l’argent », explique Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit.

Comment se protéger d’un tel piratage ? « Dans les paramètres de WhatsApp, on a des paramètres de confidentialité : on peut limiter la visibilité de certains contenus », a-t-il révélé sur RTL. Il conseille également de limiter l’identification des contacts. « Ce sont des gens que nous connaissons la plupart du temps. Donc, juste leur prénom, ça peut suffire. »

