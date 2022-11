Ouverture des Plaisirs d’Hiver : six nouvelles activités à découvrir dans la ville

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La 22e édition des Plaisirs d’Hiver a démarré ce 25 novembre. Bruxelles s’est illuminée aux couleurs de Noël dès vendredi soir, et ce, jusqu’au 1er janvier 2023. Les Bruxellois ont pu retrouver l’habituel marché de Noël de la Place Sainte-Catherine, ainsi que la patinoire de la Place De Brouckère. Ils ont également pu tomber sur six nouveautés qui marquent cette édition. Selon le journal britannique The Times, notre marché de Noël se classe dans le Top 20 des meilleurs d’Europe.

Un parcours de 3 km

Le marché de Noël bruxellois accueille près de 250 chalets, sur un parcours de près de 3 km dans le cœur de la capitale belge. L’événement propose également une multitude d’animations dans le centre-ville : un sapin de Noël et un spectacle son et lumière sur la Grand-Place, des activités culturelles, des découvertes artistiques, une patinoire et des divertissements en tout genre pour petits et grands.