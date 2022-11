Mauvaise surprise pour Haifa, qui devait s’envoler pour l’Egypte avec les 31 autres finalistes de Miss Belgique 2023: elle n’en dort plus la nuit...

Pour les filles, même si le séjour s’apprête à être enchanteur et ensoleillé, la semaine sera chargée et intense mais toutes s’en réjouissent, tant le voyage fait figure, avec la finale bien évidemment, de point d’orgue d’une année bien remplie. Il permet aux filles de faire connaissance, de parfaire leur expérience de Miss mais aussi (un peu) de profiter des installations. Une vingtaine de personnes les accompagnent : journalistes, vidéastes, maquilleurs, coiffeurs ou encore sponsors.

Mais une des finalistes va probablement vivre un très mauvais dimanche. Elle, c’est Haifa Salem Ali, 20 ans, étudiante en hotel management. Elle vit à Bilzen et a été élue Miss Limbourg en septembre. La jeune fille, qui fait même figure de favorite, pourrait ne pas être du voyage par manque de visa. Il se fait que la belle, originaire de Somalie, ne sera officiellement Belge que dans… 4 mois. Elle bénéficie actuellement d’un titre de séjour et ne peut donc pas quitter l’Union européenne avec ce genre de document, sans avoir un visa. Elle a introduit une demande le 31 octobre dernier. Il faut généralement un mois pour obtenir ce document. Or, elle l’attend toujours : l’ambassade d’Égypte en Belgique attend une réponse du Caire alors que, dans le même temps, l’Égypte espère que le problème soit réglé en Belgique. Les autorités voulant s’assurer que la jeune femme reviendra bien en Belgique et ne restera pas au pays des pyramides.

Parfaitement intégrée

En attendant, Haifa est évidemment hyper stressée dans l’attente de cette réponse. Elle n’en dort plus, paraît-il. Pourtant, la jeune femme sera bientôt Belge. Elle est dans notre pays depuis 6 ans et est parfaitement intégrée. Elle est étudiante et parle, à la fois, néerlandais et français mais aussi somalien, anglais et arabe.