Un grand changement à venir pour les conducteurs: votre permis pourrait vous être retiré plus rapidement!

« 1,5g, c’est énorme, il est logique de vouloir descendre à 1,2. On pourrait même envisager de baisser jusqu’à 1g », réagit Benoît Godart de l’Institut Vias. Ces chiffres peuvent sembler abstraits que représentent-ils exactement ? « On estime, pour un homme de 75 kg qu’un verre de bière représente 0,2 g d’alcool. Donc, le seuil de 1,2 est atteint en six verres. Mais attention, tout dépend si on mange ou pas et aussi de la durée de consommation. On évacue, en moyenne, 0,15 par heure. Il y a aussi le fait qu’un verre de vin en famille est servi très généreusement », détaille le spécialiste de Vias. Et pour les dames ? « Un verre représente 0,3 pour une femme de 60 kg ».