L’édito de Guy Lemaire > Ceci n’est pas un poisson… d’avril!

Quand j’étais enfant on me disait que manger du poisson était bon pour la santé et favorisait la mémoire. Les catholiques en consommaient systématiquement le vendredi pour des raisons symboliques : en grec, le mot « ichtus » désigne le poisson et est aussi l’acronyme de « Jésus-Christ fils de Dieu sauveur ». C’était un signe de reconnaissance entre chrétiens au temps des persécutions romaines.

On recommande aux carnivores de consommer du poisson deux fois par semaine, ce que ne ferait que 20 % de notre population. Le cabillaud et le saumon constituent près de 70 % de cette consommation. Les qualités nutritionnelles des poissons sont avérées. Omega 3, prévention des maladies cardio-vasculaires, minéraux, vitamines, protéines : rien que du bon ! Et si vous êtes sensible aux apports caloriques, sachez que l’anguille est le poisson le plus gras, suivi du maquereau, du saumon, des sardines et de la truite. Ce n’est pas une raison suffisante pour les éviter !