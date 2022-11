Les poissonsde nos rivières

On dénombre aujourd’hui une quarantaine de piscicultures (pour une production de 320 tonnes) et une quinzaine d’entreprises spécialisées dans la transformation du poisson (génératrice d’environ 200 emplois). En voici quelques-unes.

Truite d’Ondenval visitwallonia.be Par la rédaction Cette truite-là vous la retrouvez régulièrement à la carte des meilleures maisons de bouche du pays. Ondenval est un hameau de Waimes, dans les Hautes-Fagnes. Nicolas Maréchal (biologiste) et Lionel Nailis (éthologue) produisent environ 40 tonnes de truites vivantes chaque année. Ils les élèvent dans des bassins d’eau de source à ciel ouvert avant un long affinage. Leur spécialité : les filets de truite arc-en-ciel fumés à chaud à la sciure de hêtre. A découvrir en matinée les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 26 rue Saint-Donat, 4950-Waimes. 080/.67.92.75.

Mathonet pisciculture-mathonet.be Par la rédaction Une très ancienne pisciculture (1935) de Pont-Ligneuville (Malmedy) à laquelle la famille Gabriel a donné ses lettres de noblesse. Aujourd’hui, Olivier Mathonet est aux commandes, avec l’apport de nouveaux partenaires locaux. Le cycle complet (de l’œuf à l’assiette) est développé sur place en filière bio (pour le Ru de Recht) et conventionnelle (pour l’Amblève). On y affine les Reines de l’Amblève et les Reines des rivières avant de les cuire lentement au bois de hêtre. Une collaboration s’est développée avec la truite de Freux (Libramont). La mousse de truite saumonée fait partie des délices de la maison. Vous la retrouverez dans le magasin à la ferme, à Pont, 1 rue Borgueuse Hé, 4960 Malmedy.080/57.00.40. Tous les jours sauf le dimanche et le samedi après-midi.

Dawagne D.R. Par la rédaction Vincent Dawagne, de Mettet, affiche plus de trente ans d’expérience sous le label « Saveurs et traditions ». Sa principale spécialité, c’est le saumon, dont le filet est prélevé dans le dos. Il produit aussi du saumon mi-cuit et du saumon salé. Un salage à sec qui marque sa différence gustative par le fait que c’est la main de l’artisan qui va « caresser » le saumon avec du sel. Il propose aussi, en activité traiteur, d’impressionnants plateaux de fruits de mer ou de saumon en Bellevue (avec lustrage de la peau). Boutique en ligne et achat sur place 50 rue de Saint-Donat à 5640-Mettet (071/11.67.42), du mardi au samedi.

Escavir FB Par la rédaction Depuis 2002 Philippe Dumoulin est aux commandes de cette entreprise dont le nom évoque la finalité : l’escavèche. Un poisson en sauce vinaigrée qui en garantit la conservation. Depuis moins de dix ans, l’escavèche bénéficie d’une IGP (Indication géographique protégée) qui en garantit la qualité liée au lieu de production (ici le Sud-Hainaut et une partie de la province de Namur), en même temps que l’élaboration et la transformation, sans que les ingrédients proviennent nécessairement de cette aire de production. « Escavir » conditionne encore son escavèche dans des pots en grès de Bouffioulx. Elle est à base d’aiguillat (d’eau de mer) aussi appelé saumonette ou de truite arc-en-ciel (de chez Mathonet). Gélatineuse et onctueuse, accompagnée de pain ou de frites croustillantes, elle doit son succès à sa sauce vinaigrée, blanche ou brune. Une excursion au Lac de Virelles ne se concevait pas sans une bonne escavèche avec un vin blanc léger et frais ou une bière de Chimay. Aujourd’hui Philippe Dumoulin a élargi sa gamme avec des produits fumés. Son « fishtruck » sillonne également les routes de la région au départ de son magasin d’Olloy-sur-Viroin (35 rue Jean Chot, 5670-Olloy. 060/39.00.35. Ouvert les jeudi, vendredi et samedi toute la journée).