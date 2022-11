Émotion partagée

La précision est le maître-mot de cette cuisine délicate qui se veut aussi de plaisir, autour de produits d’excellence et de saison qui emportent l’adhésion. Les « garnitures » ne sont là que pour les sublimer. Un émincé de Noix de Saint-Jacques est fustigé par une vinaigrette iodée, une iode que l’on retrouve dans des algues nori, accompagnées de riz noir.

Le lunch se poursuit avec une Gigue de chevreuil dans une classique sauce poivrade liée sans excès et à laquelle salsifis et chou rouge vont bien. On termine avec un mariage réjouissant, rafraîchissant, à peine exotique et parfaitement inventif de coing (en pressé), de gingembre et de nashi (la « poire japonaise ») en chips, sur une glace au thé noir. Un de mes desserts de l’année ! Une dégustation d’amuse-bouches en préface et de mignardises en sortie encadre un repas sans erreur. Service à niveau – et convivial – qui met aussi en valeur une carte des vins de haut vol. Comme par exemple un rare, original, épicé et charnu Les Obriers de la Peira 2013 des Terrasses du Larzac (Cabardès-Languedoc).