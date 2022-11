Coupe du monde 2022: buteur et passeur contre le Mexique, Lionel Messi relance l’Argentine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un génie reste un génie. Peu inspiré dans ses choix à l’image d’un coup franc complètement galvaudé et à la limite de la caricature en voulant forcer la décision tout seul, Lionel Messi n’a eu besoin que d’un éclair pour enflammer le nombreux public argentin présent dans le stade de Lusail. D’une frappe à ras de terre chirurgicale après avoir été trouvé par Di Maria à l’entrée du rectangle, le joueur du Paris Saint-Germain a délivré son public. Et tout un peuple argentin à plusieurs milliers de kilomètres de Doha. Son 93e but avec l’Albiceleste. Son septième seulement en Coupe du monde suivi d’une passe décisive pour le jeune Enzo Fernandez, auteur d’une somptueuse frappe enroulée terminant dans la lucarne d’Ochoa. Cette passe décisive lui permet d’entrer dans l’histoire : il devient le premier joueur à délivrer au moins une passe décisive sur cinq éditions différentes de la Coupe du monde.