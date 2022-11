Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est le retour des Plaisirs d’Hiver dans le centre-ville de Bruxelles ! Bien que l’affluence soit aléatoire lors du premier week-end, les commerçants assurent que le public est bien au rendez-vous. Pour cette nouvelle édition, plus de masque obligatoire ni de Covid Safe Ticket (CST) requis à l’entrée du marché de Noël. Un événement qui n’est pas non plus marqué par la hausse des prix généralisée.

Bas les masques

Marthe prépare et vend des tartiflettes sur le marché de Noël. Pour elle, « l’ouverture de vendredi soir a super bien commencé, on a fait le double de l’année passée. Sans CST et sans masque, on voit le changement et ça fait du bien. Et puis c’est mieux pour le contact avec les clients, on a l’air beaucoup plus sympathique ! »