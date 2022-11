Un Liégeois de 34 ans décède dans un accident près de la centrale de Tihange

Dramatique accident ce samedi en fin d'après-midi à Huy. Un conducteur, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il se dirigeait vers le rond-point de la centrale de Tihange en venant d'Ampsin. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course contre un poteau, à proximité de la centrale de Tihange.

Les pompiers de la zone Hemeco et la police locale ont rapidement été appelés et sont intervenus mais malheureusement, l'homme, né en 1988 et domicilié à Liège, est décédé.