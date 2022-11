TF1 dénonce la «volonté de dénigrer» de Cyril Hanouna dans un communiqué

Dans un communiqué, TF1 annonce avoir saisi l’Arcom, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après les propos relayés par Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » sur C8. La première chaîne française accuse l’animateur de partager de « fausses informations ». Pour rappel, vendredi soir, en direct dans « TPMP », Cyril Hanouna avait affirmé que le « Late Show », la nouvelle émission de TF1 présentée par Alain Chabat, « coûte 500.000 euros, dont 100.000 pour payer tous les invités. »

Ce samedi, TF1 a tenu à dénoncer ce qu’elle appelle une « volonté de dénigrer », en partageant de « fausses informations sur les éléments financiers de la production et de la diffusion. » Les chiffres avancés dans « TPMP » sont démentis par TF1 qui assure que les invités n’ont jamais été payés. « Toutes les personnalités invitées ont participé à titre gracieux et amical à ce show inédit et exceptionnel », indique le communiqué.