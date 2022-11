«Star Academy»: la victoire se joue entre ces deux candidats

Ce samedi 26 novembre, TF1 diffuse la finale de la « Star Academy. » L’émission était diffusée à partir de 22h à cause de la Coupe du monde de football. Il y a encore quelques minutes, ils étaient quatre à convoiter le trophée de cette 10e saison du jeu. Anisha, Louis, Enola et Léa ont donné tout ce qu’ils pouvaient pour persuader le public de voter pour eux. Autour d’eux, des grands artistes français avaient fait le déplacement : Lara Fabian, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Soprano, Michel Polnareff et surtout, Robbie Williams, le parrain de cette saison.

Première finaliste à chanter, Léa a partagé un incroyable duo avec Lara Fabian, sur « Je t’aime. » Elle était suivie par Louis et Christophe Maé. Le duo a repris avec beaucoup d’émotions de morceau « Casting. » Pour le troisième duo, Enola a chanté en duo avec Nolwenn Leroy. C’est sur le tout premier titre de l’artiste, « Cassé », sorti suite à sa victoire lors de la 2e saison, que les deux femmes ont vécu un moment magique. Anisha termine le premier tour avec Soprano. Leur interprétation de « Roule » et la mise en scène ont beaucoup plu au public et aux professeurs.