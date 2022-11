Coupe du monde 2022: les joueurs argentins laissent éclater leur joie dans le vestiaire après la victoire contre le Mexique (vidéo)

Après la déconvenue contre l’Arabie saoudite, l’Argentine a retrouvé le chemin de la victoire lors de cette Coupe du monde. Lionel Messi a ouvert le score contre le Mexique avant de finalement donner une passe décisive pour Enzo Fernandez qui a scellé définitivement les trois points. Après un match serré, les Argentins mis sous pression, ont éclaté leur joie dans le vestiaire.

C’est Nicolas Otamendi qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où l’on peut voir le vestiaire argentin en train de célébrer la victoire. Plusieurs joueurs sautent tandis qu’ils chantent avec joie leur victoire contre le Mexique.

Malgré cette victoire, l’Argentine n’est pas encore assurée de se qualifier pour le prochain tour. La troisième journée de ce groupe C vaudra assurément le détour. Polonais et Argentins s’affronteront dans le même temps que Saoudiens et Mexicains. Chaque équipe peut encore se forger un chemin vers le tableau final.