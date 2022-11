La 10e saison de la «Star Academy» est remportée par…

Le retour de la « Star Academy » était l’événement de la rentrée 2022. Après sept semaines à suivre le parcours des élèves au château de Dammarie-les-Lys, la compétition s’est achevée sur la victoire de l’un d’entre eux. Au début de la soirée, ils étaient encore quatre à espérer la victoire. Anisha, Louis, Léa et Enola ont tous les quatre progressé sous les yeux des téléspectateurs. Jusqu’au bout, ils ont prouvé qu’ils avaient leur place en finale.

Le prime, divisé en deux parties, a d’abord vu l’élimination de Léa et Louis. Les deux élèves, certes déçus, ont laissé place à leurs deux camarades toujours en compétition. Enola et Anisha ont interprété une chanson seule et un duo. Enola a été félicitée par les professeurs, dont Laure Balon, qui a remarqué la belle progression de l’académicienne. Anisha a, elle aussi, reçu les encouragements de ses proches et des professeurs. Les deux élèves ont, ensuite, partagé, chacune à leur tour, un duo avec Robbie Williams, le parrain de cette 10e saison.