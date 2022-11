«Greatful Kitchen», plus qu’un livre de cuisine, un livre de bien-être par la Bruxelloise Aurélie Glorieux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aurélie Glorieux, originaire de Bruxelles, est kinésiologue de formation et a travaillé pendant 10 ans dans le secteur du bien-être. Passionnée de cuisine, elle découvre les spécialités culinaires des pays en parcourant le monde. Pendant 6 ans, elle vit en Californie et adhère au mode de vie. « Je me suis formée en nutrition et spécialisée dans la détox holistique et l’alimentation vibrante », explique la pétillante femme qui partage sa philosophie en donnant des cours de cuisine et des séances de coaching en ligne mais aussi en organisant des retraites de yoga.