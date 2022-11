L’objectif ultime de la Corée du Nord est de posséder l’arsenal nucléaire le plus puissant au monde

L’agence officielle nord-coréenne KCNA a cité dimanche le leader déclarant qu’établir une force nucléaire pour protéger le pays et sa population était « la plus grande et la plus importante cause révolutionnaire, et que son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante au monde, la force sans précédent du siècle ».

Kim Jong Un a formulé ces propos samedi alors qu’il a promu une douzaine de hauts-fonctionnaires impliqués dans les récents tests du « Hwasong-17, » un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM). Il fait référence à ce dernier sous les termes « d’arme stratégique la plus forte au monde ».