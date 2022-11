Lionel Messi soulagé après la victoire de l’Argentine face au Mexique en Coupe du monde: «Nous ne pouvons pas abandonner»

Lionel Messi a délivré les siens en marquant le premier but de l’Argentine, qui a battu le Mexique 2-0 samedi à la Coupe du monde.

« On a commencé la Coupe du monde avec un mauvais résultat. Les journées ont été longues. On voulait avoir de nouveau l’opportunité de changer la situation », a déclaré Messi après la rencontre. « On savait que c’était une partie sans filet. Par chance on a pu gagner, et c’est un soulagement et une joie pour tout le vestiaire. Cela nous donne de la tranquillité de dépendre de nous. »

L’Argentine a en effet son destin entre ses mains puisqu’elle n’a qu’à gagner face à la Pologne, leader du groupe C, pour rejoindre les 8es. « Nous ne pouvons pas abandonner », poursuit Messi. « Nous n’avons que des finales désormais, nous ne pouvons pas faire de cadeaux. Nous savions que la réponse du groupe serait comme ça. Nous travaillons main dans la main depuis longtemps et nous avons réalisé beaucoup de choses. »

Analysant plus précisément le match face au Mexique, le capitaine argentin confie qu’il y avait une certaine fébrilité dans les 45 premières minutes. « La première période a été difficile, mais c’est lié à la situation dans laquelle on était, à cette nécessité de gagner. On n’a pas trouvé d’espaces, on ne déplaçait pas le ballon d’un côté à l’autre. Ensuite, on a commencé à mieux le faire. On a eu plus de possession, on a trouvé des espaces entre les lignes, on a amené les ballons plus près de la surface, on a commencé à jouer notre jeu. Puis le but a changé la partie. On devait gagner pour la tranquillité de tous. Cela nous permet d’affronter la Pologne de meilleure manière », conclut Messi.

Ce duel décisif pour la suite du tournoi se dispute mercredi à 20h.