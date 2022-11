Jeux et paris: une interdiction de publicité discriminatoire pour le secteur privé

Mais le privé lui conteste ce rôle, soulignant que certaines des publicités de la Loterie sont très agressives et susceptibles de provoquer des addictions. Exemple : « Devenez scandaleusement riche » (EuroMillions), « Want Cash ? Play Cash » (billets à gratter avec une pub s’adressant aux jeunes). Il reproche aussi à la Loterie de s’adresser directement à… des enfants lors d’événements comme les Ardentes, à Liège, ou encore au festival de Ronquières.

L’arrêté royal du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, concernant la publicité pour les jeux et les paris sportifs suit son parcours. Le ministre veut interdire au secteur privé toute forme de publicité mais la Loterie nationale échapperait à cette interdiction. Ce qui met en fureur le secteur privé, qui y voit une discrimination. À la Loterie, on souligne le rôle sociétal de la société publique, notamment dans la lutte contre la dépendance au jeu.

Le torchon brûle

Le torchon brûle entre le secteur privé et la Loterie, ça n’est pas nouveau, mais ce qui l’est, c’est un avis rendu par le Conseil d’État sur le projet d’arrêté royal de M. Van Quickenborne. Et là, selon Pierre Joassart, avocat spécialisé en droit administratif, la chambre d’avis du Conseil d’État donne en quelque sorte raison au secteur privé du jeu. Il ne le dit pas comme ça mais une phrase est importante : « L’exclusion de la Loterie nationale du régime de limitation de la publicité que le projet entend imposer aux opérateurs privés ne peut se concevoir qu’à la condition que les obligations en matière de « jeu responsable » et de prévention des assuétudes auxquelles la Loterie nationale est astreinte en vertu du cadre juridique qui lui est applicable, permettront d’atteindre dans une mesure comparable l’objectif de santé publique poursuivi par le projet à l’examen. »