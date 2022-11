Vexé car il pense qu’on le regarde de travers, il braque les clients d’une pizzeria de Bastogne

Les faits se sont déroulés ce samedi. Des clients attendent leur commande dans une pizzeria qui se trouve à Bastogne. Parmi ces personnes, un homme d’environ 35 ans attend, lui aussi, son repas. Pour une raison indéterminée, l’homme commence à perdre patience, car il pense que les autres clients le regardent de travers. Vexé, il menace verbalement les clients en expliquant qu’il allait leur montrer de quel bois il se chauffe…

L’homme n’a pas tardé à mettre sa menace à exécution. Quelques instants plus tard, le voici de retour en compagnie d’une arme qu’il exhibe au sein du commerce. Il s’est avéré plus tard que cette arme impressionnante était... factice ! Il s’agissait d’une arme d’airsoft. Quoi qu’il en soit, le Bastognard n’a guère eu le temps de déguster sa pizza puisque la police est arrivée pour l’embarquer. Le trentenaire est actuellement privé de liberté et des devoirs sont en cours.